toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Ведущий испанский комментатор и голос FIFA20 подцепил коронавирус: "Он атаковал мое самое уязвимое место"

20:11 83 Читати українською
Ведущий испанский комментатор и голос FIFA20 подцепил коронавирус: "Он атаковал мое самое уязвимое место"
Маноло Лама / COPE

Маноло Лама, знаменитый комментатор и ведущий на радиостанции COPE, сильно напугал своих коллег.

58-летний медийник сдал положительный тест на COVID-19, а затем несколько дней не выходил на связь. В конце концов Маноло появился на родном радио, чтобы сообщить хорошие новости.

ФИФА предложила революционное нововведение из-за коронавируса

"Со мной все хорошо, но неделю назад думал, что умираю. Вирус атакует наиболее уязвимые места в организме человека, в моем случае – это горло. Дышать было трудно. Никогда в жизни я не чувствовал себя настолько плохо. Однако, мое тело побеждает, врачи говорят, что выработались антитела", – успокоил комментатор, который является голосом испанской версии FIFA20.

Отметим, что Маноло Лама работал на десяти чемпионатах мира, столько же раз комментировал европейские форумы, сходил с ума на НСК Олимпийский во время финала ЛЧ Реал – Ливерпуль.

В России умер 22-летний футболист при странных обстоятельствах – видео в день смерти тронуло чемпиона Европы и украинца

blog_ava
"Цей літак колись нас уб’є": загибель збірної Замбії – вони грали проти Металіста і шокували соратника Шеви
12:00
429
Теги
коронавирус Испания
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Евро-2020 может недосчитаться одного города-хозяина
    Євро-2020 — 26 апр218 Евро-2020 может недосчитаться одного города-хозяина
47
мин
Астон Вилла
22:00
Кристал Пэлас
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук