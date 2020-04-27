Ведущий испанский комментатор и голос FIFA20 подцепил коронавирус: "Он атаковал мое самое уязвимое место"

Маноло Лама, знаменитый комментатор и ведущий на радиостанции COPE, сильно напугал своих коллег.

58-летний медийник сдал положительный тест на COVID-19, а затем несколько дней не выходил на связь. В конце концов Маноло появился на родном радио, чтобы сообщить хорошие новости.

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"Со мной все хорошо, но неделю назад думал, что умираю. Вирус атакует наиболее уязвимые места в организме человека, в моем случае – это горло. Дышать было трудно. Никогда в жизни я не чувствовал себя настолько плохо. Однако, мое тело побеждает, врачи говорят, что выработались антитела", – успокоил комментатор, который является голосом испанской версии FIFA20.

Отметим, что Маноло Лама работал на десяти чемпионатах мира, столько же раз комментировал европейские форумы, сходил с ума на НСК Олимпийский во время финала ЛЧ Реал – Ливерпуль.

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