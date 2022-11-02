В этом году на чемпионате мира по футболу в Катаре выступят 32 национальных сборных. Некоторые команды являются фаворитами турнира еще до первого матча, другие – откровенные аутсайдеры. Есть и большое количество сборных, которые могут приятно удивить болельщиков.

Пока что, по данным букмекеров, лидируют европейские сборные. Именно они брали верх 12 раз и выигрывали последние 4 чемпионата мира. Вряд ли исключением станет Катар-2022, где фаворитами турнира являются те же сборные Европы и Южной Америки.

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При поддержке vbet ua Футбол 24 рассмотрит 7 национальных сборных, которые имеют лучшие шансы на получение трофея.

Бразилия – вечный фаворит

Сборная Бразилии всегда входит в список фаворитов чемпионата мира. А в 2022 году именно "селесао" является одним из главных претендентов на получение чемпионства. В команде есть отличный подбор игроков на каждую позицию на поле. Чего только стоят вратари – Эдерсон из "Манчестер Сити" и Алиссон из "Ливерпуля". А в нападении – Неймар из ПСЖ и Винисиус Жуниор из "Реала". Последний довольно сильно прогрессировал в прошлом сезоне и вскоре может значительно превзойти своего звездного партнера.

Кроме этого, команда "голодна" к победе, поскольку Бразилия не выигрывала на чемпионате мира уже 20 лет. При этом в 2014 году на домашнем Мундиале была унижена Германией в полуфинале со счетом 1:7. Взять реванш в 2018 году им не удалось: команда вылетела в четвертьфинал. Для многих игроков это последний шанс таки прервать неудачную серию и снова отвезти трофей в Бразилию.

Самой большой проблемой для сборной Бразилии могут стать сами футболисты. На групповом этапе команда может не настроиться на игру, за что поплатится результатом. Как показывает практика, после этого на футболистов наваливается шквал критики, которую они не способны выдержать. За этим следуют и поражения на поле.

Но в 2022 году такое за бразильцами не замечали. Команда не проиграет уже больше года (с момента Копа Америка 2021 года, где они уступили Аргентине в финале).

На ЧМ-2022 Бразилия попала в группу со сборными Швейцарии и Сербии, с которыми была в одном квартете и в 2018 году. Тогда четвертой командой была Коста-Рика, а в 2022 году – Камерун.

Сейчас у Бразилии есть шанс выйти из группы, если сама не создаст себе дополнительных проблем. А дальше – начнется борьба с соперниками этап за этапом.

Франция – защита титула, проклятие чемпиона и магия

Франция едет в Катар защищать свой титул чемпиона мира, который она завоевала в 2018 году, а также ломать неприятную традицию, возникшую среди европейских команд.

Впервые Франция стала чемпионом мира в 1998 году на домашнем мундиале. А уже через 4 года провалилась на полях ЧМ-2002, когда заняла последнее место в группе. В 2010 году, после победы на ЧМ-2006, таким "отличилась" и Италия. Три очка и не выход из группы на ЧМ-2014 – так защиту титула провела сборная Испании. "Поддержала" европейские провалы и Германия – после триумфа в 2014-м сборная опозорилась в 2018 году, не выйдя из группы.

Не прибавляет оптимизма и ситуация в самой команде. Французы лишь чудом избежали вылета из элитного дивизиона Лиги наций, выиграв всего один матч из шести.

К этому следует добавить и очередной скандал, возникший среди игроков. Все началось, когда брат Поля Погба обвинил его в использовании магии против Килиана Мбаппе. Во Франции это не все восприняли как шутку. Не стоит думать, что футболисты слишком суеверны, но во французском футболе достаточно серьезно относятся к колдовству. Так что обвинения в наложении "порчи" не воспринимают легкомысленно.

Еще одна проблема – потеря игроков. Неизвестно, успеет ли тот же Поль Погба восстановиться после операции. Скорее всего, пропустит турнир и его партнер по центру поля Н'Голо Канте.

Но с другой стороны такие "проблемы" способны еще больше сблизить команду. А лидеры могут увести их за собой. Вряд ли есть сомневающиеся в бомбардирских способностях Килиана Мбаппе или Карима Бензема, который будет еще более окрылен после получения "Золотого мяча". А заменить травмированных в центре поля могут Эдуардо Камавинга или Орельян Чуамэни. По подбору игроков Франция не уступает соперникам, в некоторых позициях значительно превышая их. Неудивительно, что именно французы – вторые в списке среди претендентов на получение чемпионского титула.

Аргентина – "лебединая песня" для Мессы

Когда говорится о сборной Аргентины, в первую очередь упоминается о Лионеле Месси. Для 35-летнего футболиста это, по всей вероятности, последний чемпионат мира. Следовательно, и последняя возможность доказать, что он – ровня другой аргентинской легенде Диего Марадони. Тот сумел привести "альбиселесте" к чемпионскому званию в 1986 году. Месси – пока нет. И это для него почти последний шанс.

И все условия для этого есть. Аргентина не проигрывает 35 матчей подряд и идет к рекорду (итальянцы не проигрывали в течение 37 матчей). В 2021 году команда получила звание чемпиона Южной Америки (первый трофей для Месси на уровне национальной сборной). Так что осталось сделать последний шаг.

Но не Месси единственным держится сборная Аргентины. Не менее важную роль играют Анхель Ди Мария и Пауло Дибала. Правда, оба сейчас травмированы. Но если первый еще успевает восстановиться в Мундиале, то участие последнего остается под вопросом. Хотя и их есть кому заменить, однако эти ротации не всегда будут равноценны.

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Англия – оправдание за фиаско

Сборная Англии была едва ли не главным фаворитом Евро-2020. И команда дошла до финала, где в Лондоне на переполненном стадионе "Уэмбли" проиграла Италии в серии пенальти. Худшего унижения для "трех львов" трудно представить. Все продолжилось расистскими оскорблениями в сторону некоторых игроков команды от болельщиков.

После этого сборная продолжила падение, заняв последнее место в группе Лиги наций. При этом англичане не выиграли ни одного матча в группе, а Венгрии дома проиграли со счетом 0:4. Да и первый гол по игре в Лиге наций англичане забили в последнем матче, когда сыграли вничью 3:3 со сборной Германии. И это, имея в своем составе таких игроков атаки, как Гарри Кейн, Джек Грилиш, Мэйсон Маунт, Букайо Сака или Рахим Стерлинг.

Да, чемпионат мира – это совсем другой турнир, чем полуобщительная Лига наций. И даже эти матчи показывают, что в сборной Англии не все в порядке. Хотя отбор на тот же ЧМ-2022 команда прошла без поражений, лишь дважды сыграв вничью.

Вот и получается, что неизвестно чего ожидать от команды на турнире – "поплавиться" ли она в матчах против США, Ирана и Уэльса, или все-таки проявит характер и сразится за чемпионский титул. Потому что слишком долго англичане ждут триумфа своей команды. А его после 1966 так и не было.

Испания – показать себя в борьбе

Сборная Испании не вошла в первый эшелон фаворитов на победу. И это может сыграть на руку "фурии роха". Да, команда и дальше достаточно мощная, но пристального внимания к ней нет.

В сборной действительно хороший подбор: здесь как и опытные игроки, так и талантливая молодежь (Педри, Гави, Иереми Пино, Ансу Фати). Испанцы могут с легкостью повторить свое достижение в 2010 году, когда они впервые стали чемпионами мира. Главное – не создать себе проблем уже на групповой стадии, где один из соперников – сборная Германии.

Пока испанцы не убедили экспертов, что смогут без проблем стать чемпионами мира. Однако сборная может воспользоваться проблемами соперников и выиграть турнир, допустив меньше ошибок, чем остальные команды.

Германия – мечта стать "пентакампеоне"

Сборная Бразилии 5 раз побеждала на чемпионатах мира, поэтому ее называют "пентакампеоне". Германия же торжествовала четыре раза, поэтому в 2022 году может сравниться по количеству титулов с бразильцами.

Немцев не назовешь теми, кто полагается только на везение. Сборная много работает, чтобы показывать результат. Это не всегда удается (как в том же 2018 году), но немцев это не останавливает.

Как и французы, немцы не слишком поразили результатами в 2022 году – всего 2 победы за 8 матчей. Но и соперники не были "проходными" – Англия, Италия, Нидерланды, а также Венгрия и Израиль.

Да и основные игроки команды находятся в расцвете сил, имея немалый опыт. За исключением вратарей, более 30 лет только Илкаю Гюндогану, Йонасу Гофманну и Томасу Мюллеру.

Ганси Флик, который хоть и работает с командой всего год, но не является "случайным" человеком на этом посту. Именно он в 2020 году, возглавив "Баварию" в сезоне после неудачного старта, оформил требл, выиграв чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов.

Нидерланды – первый триумф

На чемпионате мира за 21 розыгрыш турнира побеждали всего 8 сборных. Сборной Нидерландов в их числе нет. Хотя "оранье" были близки к этому трижды – в 1974, 1978 и 2010 годах они играли в финалах, где проигрывали.

Сможет ли сборная Нидерландов впервые стать чемпионом? Для начала стоит ответить на вопрос, имеет ли в 2022 году сборная Нидерландов команду уровня хотя бы в 2010 году? И да, и нет. Например, лидером защиты команды является Вирджил Ван Дейк. Однако после сложной травмы в 2020 году, из-за которой он пропустил 9 месяцев и не играл на Евро-2020, футболист уже не выглядит таким непроходимым защитником. Хотя продолжает оставаться топовым игроком на своей позиции. В паре с ним в центре защиты – Маттейс Де Лигт. Невероятно талантлив, но порой допускается роковые ошибки, которые стоят команде положительного результата.

У сборной хороший подбор игроков, но в нападении ей не хватает "звезды", какими были Арьен Роббен или Уэсли Снайдер в том же 2010 году. Команде нужен не только игрок, который будет надежно действовать в защите, но и тот, кто сможет повести их в нападение.

Из группы на ЧМ-2022 нидерландцы должны выходить обязательно. Но их победа на турнире хоть и не станет сенсацией, но приятно удивит. Возможно, им удастся сделать то, что не сделало поколение Егона Кройфа и Егона Нескенса в 1970-х и поколение Арьена Робена и Уэсли Снайдера уже в 2010 году.

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А кто еще

Эти семь сборных – не единственные, кто может сразиться за победу на чемпионате мира. Не стоит сбрасывать со счетов и сборную Бельгии с ее "золотым поколением" – в составе команды Тибо Куртуа, Кевина Де Брюйне и Ромелу Лукаку. Сюда можно отнести сборную Португалии. И не стоит думать, что там только один Криштиану Роналду. Уже и без него немало игроков, которые готовы доказать, что станут лидерами сборной, в частности Бруну Фернандеш, Бернарду Силва и Диогу Жота.

И почему не произошло бы так, что впервые на чемпионате мира победит не европейская или американская сборная, а, к примеру, африканская. Пока команды с этого континента максимум доходили в четвертьфинал (хотя в 2018 году ни одна из африканских сборных не вышла из группы). Но все же когда-то происходит впервые. Чем сборная Сенегала из Садьо Мане не претендент?

Однозначный ответ получим после финального матча, который пройдет 18 декабря. Тогда и определится чемпион мира по футболу в 2022 году. Будет ли это команда, которая впервые получит этот титул, или кто-нибудь из фаворитов подтвердит выданные болельщиками авансы – покажет только игра.