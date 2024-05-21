Николай Матвиенко покинул родной Крым, в 12 лет начал самостоятельную жизнь и прошел несколько аренд, чтобы наконец-то закрепиться в основе Шахтера. Корни выросли настолько сильными, что никак не удается осуществить мечту об АПЛ. Удовлетворить аппетиты Рината Ахметова не смог даже один лондонский гранд.

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Еще большая драма – отношения с семьей, которая выбрала жизнь в оккупации. Брат Матвиенко не постеснялся участвовать в "чемпионате Крыма", пока Николай в статусе капитана выводит сборную Украины на Евро. Вашему вниманию очередной герой проекта "Украинский ген" на YoyTube-канале "Футбол 24".