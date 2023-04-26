"Вечер мечты. Мы сыграли отличный матч, я вне себя от счастья. Забить Реалу было моей мечтой. Я и предположить не мог, что забью сразу четыре!", – цитирует Marca слова форварда.

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Источник отмечает, что после недавнего матча с Барселоной Кастельяносу пришлось закрыть аккаунты своих социальных сетей из-за критики в свой адрес. Он не реализовал несколько хороших возможностей забить, и болельщики Жироны ополчились на него. "Тяжелая работа всегда приносит плоды", – констатировало мадридское издание.

Кастельянос стал первым игроком за 76 лет, которому удалось забить в ворота Реала 4 мяча в одном матче чемпионата Испании.

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