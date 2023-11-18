Известный в прошлом футболист Джордж Веа переживает не лучший период политической карьеры.

Веа и его конкурент

Веа проиграл президентские выборы в Либерии. Во втором туре Джордж набрал 49,11% голосов, а его конкурент – 50,89%. За Джозефа Боакая проголосовало всего на 28 тысяч больше избирателей.

Зеленский провел разговор с легендарным обладателем "Золотого мяча", ставшим президентом своей страны.

Веа признал результаты референдума и поздравил своего оппонента, сообщает BBC. Бывший футболист в январе покинет пост президента Либерии, на котором работал с 2018 года.

"Либерийский народ сказал свое слово, а мы его услышали. Результаты свидетельствуют, что страна раскололась. Нужно преодолеть разногласия и объединиться как единый народ", – сказал Веа.

На предыдущих выборах Джордж уверенно обошел Боакая, но не оправдал доверие избирателей. Коррупция, рост цен и экономические проблемы разрушили положительный имидж политика.

Джордж Веа поиграл за Монако, ПСЖ и Милан, а также выиграл "Золотой мяч"-1995.