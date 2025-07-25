– Как говорил Мистер перед матчем, у нас был план на игру и мы договаривались именно об этом, что мы делали в первом тайме. Также старались во втором тайме делать все то, что он нам говорил. И, наверное, ключевую роль сыграло то, что все мы работали как одна команда – от вратаря до нападающего. Каждый из нас выполнял ту роль, которую тренер говорил делать в этом матче.

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– По непосредственной твоей игры, была и ошибка, но и очень выручил команду. Сам себе где-то анализируешь эти моменты?

– Конечно, анализирую. Сейчас уже вернемся, буду разбирать игру. И буду смотреть и на свои ошибки, и как можно было сыграть намного лучше. Потому что я думаю, что всегда можно играть лучше, даже вчера. Не допускать тех ошибок, которые были, но это только начало сезона. Возможно, где-то они были ненужные. Надо исправлять, делать выводы и двигаться только дальше.

Нам тренер говорил не отходить от своей игры, держать структуру, держаться той тактики, о которой мы договаривались. Делать то, что мы делали на тренировках, что он нам говорил на теории, не отходить от плана. И я думаю, что это сработало. Мы проявили волевые качества, выдержали это давление трибун, потому что очень сложно здесь играть. Я думаю, что даже не только нам, но и грандам со всего мира, когда сюда приезжают.

– Но показалось, что этот натиск даже больше мотивировал Шахтер?

– Конечно, мотивировал, потому что у нас нет такой поддержки сейчас. Мы понимаем, почему – потому что сейчас у нас идет война, и люди не могут полностью заполнять стадионы. Конечно, это нас также мотивирует, потому что мы хотим победить, мы хотим показать, что мы также хорошая команда. И это вдвойне приятно – побеждать Бешикташ на выезде. Но это еще не конец, мы уже готовимся ко второй игре, – сказал Бондарь в комментарии Террикону.

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