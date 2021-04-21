Ветеран "блаугранас" в соцсетях активно выступал против создания Суперлиги и не скрывал радости, когда проект потерпел крах, сообщает Marca.

Перес не волнуется из-за возможного выхода клубов из Суперлиги

"Вчера вечеринка, а сегодня потоп. Еl Chiringuito (с исп. – забегаловка) Флорентино", – написал Пике в комментариях под новостью о приостановке Суперлиги. Еl Chiringuito – название СМИ, в интервью которому Перес объявил главные пункты своего революционного плана.

Интересно, что пока Барселона официально не отказалась от участия в турнире, как это сделали все 6 представителей АПЛ.

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