"Вчера вечеринка, а сегодня потоп": Пике высмеял Переса после провала Суперлиги
Защитник Барселоны Жерар Пике "уколол" президента Реала Флорентино Переса по мотивам неудачи с революционной идеей.
Ветеран "блаугранас" в соцсетях активно выступал против создания Суперлиги и не скрывал радости, когда проект потерпел крах, сообщает Marca.
Перес не волнуется из-за возможного выхода клубов из Суперлиги
"Вчера вечеринка, а сегодня потоп. Еl Chiringuito (с исп. – забегаловка) Флорентино", – написал Пике в комментариях под новостью о приостановке Суперлиги. Еl Chiringuito – название СМИ, в интервью которому Перес объявил главные пункты своего революционного плана.
Интересно, что пока Барселона официально не отказалась от участия в турнире, как это сделали все 6 представителей АПЛ.
"Ми усі помремо": президент Суперліги гарантував безпеку для Зінченка та Ко, час диктує нове революційне правило