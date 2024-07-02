Экс-наставник Ливерпуля Юрген Клопп выделил три команды, которые, на его взгляд, будут ближе всего к победе на Евро-2024.

"Сейчас кажется, что сборная Испании могла бы выиграть это Евро. Однако Германия и Франция тоже хорошо играют, да и Англия, безусловно, станет играть лучше. Что касается Копа Америка, то этот турнир могут выиграть Аргентина или Бразилия, а также Колумбия и Уругвай. Буквально вчера я переписывался по этому поводу с Алиссоном – не могу определиться с фаворитом!", – цитирует Клоппа Liverpool Echo.

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Сейчас бывший тренер Ливерпуля много времени проводит на Балеарских островах. В этом районе он приобрёл себе роскошную виллу и отдыхает после девяти лет, проведённых в Ливерпуле. "Мне нравится здесь практически всё, но я провёл на Мальорке слишком мало времени. Мне ещё предстоит открыть для себя новые места", – отметил немец.

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