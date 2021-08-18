"Мечта осуществилась. Мечта парня, который работал очень старательно, отдавал все силы на поле. Парня, который хочет выходить на поле ради фанатов и которому не терпится сыграть на этом стадионе.

Локателли официально стал игроком Ювентуса – полузащитника представил звезда Instagram

Вчера я плакал, прощаясь с партнерами по Сассуоло, они навсегда в моем сердце. Жизнь состоит из выборов, и пришло время попрощаться. Они моя семья, я всегда буду их любить", – цитирует Локателли Football Italia.

Юве арендовал Мануэля в Сассуоло на два сезона с обязательным правом выкупа.

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