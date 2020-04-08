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"Важно знать язык страны, в которой ты живешь и работаешь": легионер Зари объяснил, почему учит русский язык

09:22 56 Читати українською
"Важно знать язык страны, в которой ты живешь и работаешь": легионер Зари объяснил, почему учит русский язык
Джоэл Абу Ханна / фото: ФК Заря

Защитник Зари Джоэл Абу Ханна рассказал об адаптации в Украине и объяснил, почему изучает русский язык вместо украинского.

"Пока мой русский не на том уровне, чтобы давать свободно интервью. Но я спокойно могу выйти в город, кафе, ресторан или супермаркет. Для меня это уже не проблема. Также могу поддержать небольшой разговор.

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Но в 2020 году у меня еще не было возможности работать с учителем. Сначала были сборы, тогда моя травма, а теперь карантин. Опять хочу восстановить уроки, но пока это невозможно. Когда вся эта фигня закончится, то снова возьмусь за изучение русского. Важно знать язык страны, в которой ты живешь и работаешь.

Я знаю, что главный язык в Украине –украинский. Но большинство людей в Запорожье и в этом регионе говорят по-русски. Так же и в команде. Поэтому я решил учить именно этот язык. Если бы я выучил украинский, то не смог бы со всеми общаться", – пояснил Абу Ханна в интервью Tribuna.

К слову, немецкий защитник присоединился к Заре летом 2019 года и провел за луганский клуб 20 матчей, в которых отметился 1 забитым голом.

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