"Важно сделать выводы": Шовковский – о главной задаче сборной Украины
15:08 - Читати українською
Тренер "сине-желтых" Александр Шовковский прокомментировал подготовку к июньским матчам Лиги наций.
"Следующая игра нас быстро приводит в чувство. У нас нет времени. Нужно очень быстро перестраиваться и начинать новый сезон Лиги наций.
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Важно сделать выводы после матча с Уэльсом и двигаться дальше. Мы все считаем, что не заслуживали понижения в классе в прошлом сезоне. Наша задача – повышение в Лигу А", – сказал Шовковский в комментарии "Футбол NEWS".
Напомним, поединок с Ирландией состоится 8 июня. Начало встречи в 21:45.
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