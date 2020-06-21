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"Важно, что победитель УПЛ определился по спортивному принципу": Павелко поздравил Шахтер с чемпионством

16:02 - Читати українською
"Важно, что победитель УПЛ определился по спортивному принципу": Павелко поздравил Шахтер с чемпионством
Шахтер / ФК Шахтер

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко высказался о досрочном чемпионстве "горняков".

13’ Тайсон
60’ Тете
78’ Тете
 
Евгений Банада 48’
Максим Третьяков 51’
13’ Тайсон
48’ Евгений Банада
51’ Максим Третьяков
60’ Тете
78’ Тете

"Поздравляю преданных болельщиков, команду, тренерский штаб и руководство клуба Шахтер с 13-м чемпионским титулом! Очень важно, что несмотря на все препятствия удалось продолжить турнир и его победитель определился по спортивному принципу!

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Искренне желаю Шахтеру успешного продолжения выступления в Лиге Европы сезона 2019/20, достойно представить Украину в Лиге чемпионов в следующем сезоне, новых побед и титулов, и скорейшего возвращения на родную "Донбасс Арену", – написал Павелко на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, в матче 27-го тура команда Луиша Каштру одолела Александрию и досрочно стала чемпионом Украины.

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Шахтер - Александрия Шахтер Шахтер Андрей Павелко
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