"Важно, что победитель УПЛ определился по спортивному принципу": Павелко поздравил Шахтер с чемпионством

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко высказался о досрочном чемпионстве "горняков".

"Поздравляю преданных болельщиков, команду, тренерский штаб и руководство клуба Шахтер с 13-м чемпионским титулом! Очень важно, что несмотря на все препятствия удалось продолжить турнир и его победитель определился по спортивному принципу!

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Искренне желаю Шахтеру успешного продолжения выступления в Лиге Европы сезона 2019/20, достойно представить Украину в Лиге чемпионов в следующем сезоне, новых побед и титулов, и скорейшего возвращения на родную "Донбасс Арену", – написал Павелко на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, в матче 27-го тура команда Луиша Каштру одолела Александрию и досрочно стала чемпионом Украины.

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