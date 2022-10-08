"Самое важное то, что Лунин наконец получил этот шанс выйти на поле в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Все понимают, что пока Куртуа здоров – он будет играть 95% матчей.

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У вратаря есть своя роль, он выходит тогда, когда это нужно команде. И если Лунин остается в Реале, он считает, что ему так нужно на этом этапе карьеры. Я бы не критиковал Андрея за то, что он остался летом в Мадриде. Нужно понимать, какой должен быть уровень даже у резервного кипера Реала. Каждый сам решает.

Кроме того, вратари спокойно могут играть на топ-уровне после 30 лет. Конечно, нам хочется видеть Лунина в каждом матче на поле. И если уходить, то куда? Чтобы это была команда поближе к лидерам, с амбициями. Можно вспомнить Палопа, который долго был вторым вратарем, а затем пришел в Севилью и несколько сезонов играл на высоком уровне. Еще один пример – Диего Лопес, долго сидевший в Реале, а затем ушедший в другие команды, где был первым номером и до 40 лет спокойно играл", – сказал Джулай в подкасте "Старая школа".

Напомним, Лунин из-за травмы Куртуа провел в основе Реала уже два матча в текущем сезоне – в Ла Лиге против Осасуны (1:1) и в Лиге чемпионов против Шахтера (2:1).

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