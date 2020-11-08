Ветерану "горняков" пришлось просидеть весь матч на скамейке запасных, но на его настроение это не повлияло.

Динамо – Шахтер – 0:3 – видео голов и обзор матча

"Важная победа на пути к чемпионству! Не отступаем от своих целей. Вперед, Шахтер", – написал Пятов в Instagram.

Напомним, что Шахтер все еще уступает Динамо в турнирной таблице УПЛ – между двумя грандами осталось лишь одно очко.

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