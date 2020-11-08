"Важная победа на пути к чемпионству": Пятов – о разгроме Динамо
21:40 - Читати українською
Голкипер Шахтера подчеркнул значение победы над Динамо в 9 туре УПЛ (3:0).
завершено
Жуниор Мораес 34’
Маркос Антонио 66’
Алан Патрик 72’
34’ Жуниор Мораес
66’ Маркос Антонио
72’ Алан Патрик
Ветерану "горняков" пришлось просидеть весь матч на скамейке запасных, но на его настроение это не повлияло.
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"Важная победа на пути к чемпионству! Не отступаем от своих целей. Вперед, Шахтер", – написал Пятов в Instagram.
Напомним, что Шахтер все еще уступает Динамо в турнирной таблице УПЛ – между двумя грандами осталось лишь одно очко.
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