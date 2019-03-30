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Важная победа Лиона над Ренном в борьбе за Лигу чемпионов – видео гола и обзор матча

10:57 13 Читати українською
Важная победа Лиона над Ренном в борьбе за Лигу чемпионов – видео гола и обзор матча
Важная победа Лиона над Ренном в борьбе за Лигу чемпионов – видео гола и обзор матча / твиттер Лиона

Лион минимально одолел Ренн в гостевом матче 30-го тура французской Лиги 1. Смотрите видео забитого мяча и самых интересных моментов поединка.

 

Франция. Лига 1, 30 тур

Ренн – Лион – 0:1

Гол: Террье, 86

Лига 1: Лион на последних минутах победил Ренн

На Роазон Парк на протяжении всего матча была равная игра с небольшим количеством моментов. В конце концов, это привело лишь к одному взятию ворот. Сработал джокер Бруно Женезио – Террье на 84-й минуте вышел со скамейки запасных, а уже через две минуты праздновал забитый мяч.

Победа позволила Лиону приблизиться ко второй строчке в турнирной таблице, дающей возможность напрямую выйти в групповой этап ЛЧ.

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Видеоновости Лион Лион Ренн Ренн Франция Ренн - Лион
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