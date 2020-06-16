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Важная победа Боруссии М в борьбе за Лигу чемпионов в видеообзоре матча против Вольфсбурга

23:37 2 Читати українською
Важная победа Боруссии М в борьбе за Лигу чемпионов в видеообзоре матча против Вольфсбурга
"Жеребцы" празднуют взятие ворот / твиттер Бундеслиги

В рамках 32-го тура немецкой Бундеслиги Боруссия Менхенгладбах разгромила Вольфсбург. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

11’ Йонас Хофманн
30’ Йонас Хофманн
65’ Ларс Штиндль
 
11’ Йонас Хофманн
30’ Йонас Хофманн
65’ Ларс Штиндль

Заявку на общий успех "жеребцы" сделали уже в первом тайме. На 11-й минуте Йонас Хофманн продавил защитника и спокойно переиграл кипера гостей после передачи из глубины поля.

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А на 30-й немецкий хавбек оформил дубль. Это Гинтер выложил мяч под удар Хофманну, а тот классно положил "полосатого" в нижний угол. Закрыл все вопросы относительно победителя дуэли Гладбах в середине второго тайма. Ларс Штиндль обыгрался с Траоре и ударом с лета оставил не у дел Кастельса.

Благодаря этой победе Боруссия М вернулась в зону ЛЧ. Байер отстает на 2 очка, но имеет матч в запасе.

Боруссия Менхенгладбах разгромила Вольфсбург: 32-й тур Бундеслиги, вторник

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Вольфсбург Вольфсбург Германия Видеоновости Боруссия Менхенгладбах - Вольфсбург Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах
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