Важная победа Атлетико в борьбе за зону Лиги чемпионов в видеообзоре матча против Вальядолида

Мадридский Атлетико минимально одолел Вальядолид в рамках 30-го тура испанской Ла Лиги. Смотрите видео забитого мяча и самых интересных моментов поединка.

Первую опасную возможность в матче создали гости. Однако, коварный удар Ануара эффектно парировал Облак.

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"Матрасники" ответили моментом Фелиша, когда португалец резко пробил метров с 20-ти – рядом со штангой. В ответ наказать Атлетико мог Матеус, но ему тоже не хватило точности.

Во втором тайме активнее играли мадридцы. Мог забивать Лемар, но кипер Чуррипи продемонстрировал чудеса реакции. В конце концов, подопечные Диего Симеоне вырвали победу на 82-й минуте: Витоло после подачи углового со второй попытки сумел забить головой.

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