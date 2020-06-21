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Важная победа Атлетико в борьбе за зону Лиги чемпионов в видеообзоре матча против Вальядолида

10:29 - Читати українською
Важная победа Атлетико в борьбе за зону Лиги чемпионов в видеообзоре матча против Вальядолида
В атаке Фелиш / твиттер Атлетико

Мадридский Атлетико минимально одолел Вальядолид в рамках 30-го тура испанской Ла Лиги. Смотрите видео забитого мяча и самых интересных моментов поединка.

82’ Витоло
 
82’ Витоло

Первую опасную возможность в матче создали гости. Однако, коварный удар Ануара эффектно парировал Облак.

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"Матрасники" ответили моментом Фелиша, когда португалец резко пробил метров с 20-ти – рядом со штангой. В ответ наказать Атлетико мог Матеус, но ему тоже не хватило точности.

Во втором тайме активнее играли мадридцы. Мог забивать Лемар, но кипер Чуррипи продемонстрировал чудеса реакции. В конце концов, подопечные Диего Симеоне вырвали победу на 82-й минуте: Витоло после подачи углового со второй попытки сумел забить головой.

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Атлетико - Вальядолид Атлетико Атлетико Вальядолид Вальядолид Испания Видеоновости
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