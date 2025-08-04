Соцсети Динамо кипят от реакции сербских фанатов на результаты жеребьевки Динамо в Лиге чемпионов.

Сербские болельщики заполонили официальный аккаунт Динамо в Инстаграм со словами поддержки страны-агрессора. Сразу после жеребьевки в комментариях появились десятки сообщений в поддержку России.

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Среди сообщений чаще всего встречаются флаги России вместе с флагом Сербии, сообщения с символом Z и другие зашкварные месседжи.

Напомним, что по итогам нынешней жеребьевки потенциальным соперником Динамо в плей-офф раунде квалификации станет победитель пары Лех Познань (Польша) – Црвена Звезда (Сербия). Матчи этой стадии запланированы на 19/20 и 26/27 августа.

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