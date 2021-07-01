Ватцке отреагировал на трансфер Санчо в Манчестер Юнайтед
Генеральный директор Боруссии Д Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал трансфер Джейдона Санчо в Манчестер Юнайтед.
"Мы достигли договоренности с Манчестер Юнайтед по трансферу Санчо. Джейдон изъявил желание уйти, мы хотели удержать его. Мы не радуемся полученным деньгам, расстроены, что он идет", – приводит слова Ватцке журналист Фабрицио Романо.
Санчо официально перебрался в Манчестер Юнайтед – Боруссия Д подтвердила трансфер
Отметим, что Санчо должен перебраться в Манчестер Юнайтед за 85 млн евро. Клубам осталось согласовать последние детали, после чего о трансфере объявят официально.
Напомним, четыре года назад Боруссия приобрела Санчо в Манчестер Сити за 8 млн евро. В прошлом сезоне Джейдон провел 38 матчей за "шмелей", записав в свой актив 16 голов и 20 ассистов.
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