"Мы достигли договоренности с Манчестер Юнайтед по трансферу Санчо. Джейдон изъявил желание уйти, мы хотели удержать его. Мы не радуемся полученным деньгам, расстроены, что он идет", – приводит слова Ватцке журналист Фабрицио Романо.

Санчо официально перебрался в Манчестер Юнайтед – Боруссия Д подтвердила трансфер

Отметим, что Санчо должен перебраться в Манчестер Юнайтед за 85 млн евро. Клубам осталось согласовать последние детали, после чего о трансфере объявят официально.

Напомним, четыре года назад Боруссия приобрела Санчо в Манчестер Сити за 8 млн евро. В прошлом сезоне Джейдон провел 38 матчей за "шмелей", записав в свой актив 16 голов и 20 ассистов.

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