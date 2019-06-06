Васко да Гама собирается отправить Шахтеру официальное предложение по Алану Патрику

Хавбек Шахтера Алан Патрик этим летом может вернуться в Бразилию.

В услугах бразильского полузащитника заинтересована Васко да Гама, клуб собирается вскоре направить в Шахтер официальное предложение по Патрику, сообщает Boainformacao.com.br.

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Правда, пока не отмечается о каком виде трансфера идет речь. Бразилец может перейти в Васко да Гама, как на правах аренды, так и в статусе полноценного игрока.

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К слову, в текущем сезоне в активе Алана Патрика 38 матчей Шахтера во всех турнирах, где хавбек забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.