toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНА - СЕРБИЯ НИДЕРЛАНДЫ - АНГЛИЯ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ТРАНСФЕРЫ

Васко да Гама собирается отправить Шахтеру официальное предложение по Алану Патрику

22:36 59 Читати українською
Васко да Гама собирается отправить Шахтеру официальное предложение по Алану Патрику
Алан Патрик / Соцсети

Хавбек Шахтера Алан Патрик этим летом может вернуться в Бразилию.

В услугах бразильского полузащитника заинтересована Васко да Гама, клуб собирается вскоре направить в Шахтер официальное предложение по Патрику, сообщает Boainformacao.com.br.

Шахтер готов уменьшить для Ромы сумму отступных за Фонсеку

Правда, пока не отмечается о каком виде трансфера идет речь. Бразилец может перейти в Васко да Гама, как на правах аренды, так и в статусе полноценного игрока.

Веллингтон Нем в ближайшее время может стать игроком Васко да Гама

К слову, в текущем сезоне в активе Алана Патрика 38 матчей Шахтера во всех турнирах, где хавбек забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.

blog_ava
Неймар обвиняется в изнасиловании: в сети появилось видео скандального инцидента
10:10
1028
Теги
Трансферы Трансферы чемпионата Украины Трансферы Шахтера Алан Патрик Алан Патрик Шахтер Шахтер Васко да Гама Васко да Гама
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
12
мин
Колумбия U-20
16:30
Украина U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук