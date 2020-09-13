Васкес может перебраться в один из клубов Катара и уже получил очень выгодное предложение, информирует Marca. О деталях контракта пока не сообщается.

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По информации издания, Васкес взял паузу для размышлений относительно своего будущего в Реале. К слову, агент еще не отклонил предложение из Катара и ожидает решения самого игрока. Зинедин Зидан рассчитывает на Лукаса, однако не будет останавливать его, если тот будет иметь желание покинуть клуб. Отметим, что интерес к испанцу также проявляли Тоттенхэм и Наполи.

Лукас Васкес является воспитанником мадридского Реала. В прошлом сезоне полузащитник провел 18 матчей в чемпионате Испании, отметился двумя голами и столькими же ассистами.

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