Васин получил серьезную травму и выбыл до конца года

Хавбек Ворсклы Денис Васин не поможет своей команде в 2018 году из-за травмы колена.

Полузащитник Ворсклы Денис Васин получил серьезную травму. Во время сборов в Словении хавбек повредил крестообразную связку колена, сообщает Команда №1.

Новий Шахтар, бразильці Динамо і трансфери Зорі. 5 головних інтриг наступного сезону УПЛ

29-летний Васин уже был прооперирован в Италии. Восстановление займет не менее 4-х месяцев, а поэтому хавбек уже практически не имеет шансов выйти на поле в 2018 году. Напомним, полтавская команда заняла 3 место в УПЛ 2017/18 и будет играть в групповом турнире Лиги Европы.

К слову, контракт Васина с Ворсклой истекает как раз в конце 2018 года.

Ворскла представила новую форму сезона 2018/19