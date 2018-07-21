Васин получил серьезную травму и выбыл до конца года

Украина — 11:32 5
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Динамо может арендовать Витора Буэно на 2 года
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Международный Кубок чемпионов: Манчестер Сити проиграл Боруссии Д – Зинченко "привез" пенальтиМир — 08:42 425
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Дерлис Гонсалес будет арендован Сантосом, Витор Буэно перейдет в Динамо, – СМИУкраина — 08:20 276
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Милевский со скандалом покинул Динамо Брест – причины, реакция и варианты для дальнейшей карьеры форвардаМир — 20 июль 982
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Чех может вернуться в Челси – трансфер повлияет на судьбу Лунина в РеалеАнглия — 20 июль 661
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