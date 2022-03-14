"Да, пока мы использовали собственные средства, но сейчас пора собрать денег. У меня в руках худи, которую нам с Дмитрием Дубасом предоставил Виктор Леоненко.

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Это его личный дизайн, там на фронтоне роспись Леона, а на спине Сабо, Лобан, Шева, Веремеев, Рац, Биба, Троха, Блоха, Беланов, Лёсик, Тосик, Заваров, Сало, Бес и снова Леон.

Я выставляю ее на акцион-продажу, потому что нужно выкупать пластинки для броников, нужно давать людям на бензу, чтобы привезли продукты из центральной Украины etc. Оставляйте в комментах сумму, кто даст больше, тому завезу или вышлю Новой Почтой", – написал Васильков на своей странице в социальной сети Facebook.

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