Васильков подтвердил появление нового члена тренерского штаба сборной Украины
Пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков представил очередного ассистента главного тренера "сине-желтых".
Представитель главного тренера сборной Украины Николай Васильков на своей странице в социальной сети Instagram представил нового сотрудника тренерского штаба Шевченко – Авраама Кампомара.
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"Мой новый коллега по сборной Украины. Давайте вместе проанализируем тактику и физику", – подписал совместную фотографию с Авраамом Васильков.
Напомним, Кампомар работал в академии Шахтера, а также аналитиком в испанских клубах – Альбасете и Вальядолиде. На протяжении последних месяцев исполнял обязанности эксперта на телеканалах "Футбол".
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