Представитель главного тренера сборной Украины Николай Васильков на своей странице в социальной сети Instagram представил нового сотрудника тренерского штаба Шевченко – Авраама Кампомара.

Шевченко может получить неожиданного помощника в сборной Украины

"Мой новый коллега по сборной Украины. Давайте вместе проанализируем тактику и физику", – подписал совместную фотографию с Авраамом Васильков.

Напомним, Кампомар работал в академии Шахтера, а также аналитиком в испанских клубах – Альбасете и Вальядолиде. На протяжении последних месяцев исполнял обязанности эксперта на телеканалах "Футбол".

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