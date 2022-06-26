"Я не знаю, как Петраков, но Шевченко много времени уделял индивидуальным разговорам с отдельными игроками. Он очень много рассказывал о своем видении футбола, о том, как читать разные ситуации. Если его кто-то не устраивал, он тоже с ним разговаривал, объяснял, почему так произошло. У нас ведь не все склонны говорить. Зинченко и Малиновский любят разговаривать, а Цыганков и Шепелев – молчуны, их нужно выводить на разговор. Шевченко постепенно сделал так, что все игроки высказывали свои мысли.

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Многое в этом коллективе осталось от Шевченко. Наследие его революции заметно и сегодня. Это подтверждает статистика владения мячом. Сборная все еще играет треугольниками в центре, ромбы, выходит через пас, а не навесами. Но у Петракова есть свой стиль, он оборонительнее, чем у Шевченко. ‎

‎Не знаю, как Петраков, но Шевченко много внимания уделял тактике, она была на первом месте – сначала краткая теория, а затем сразу практика на тренировках.‎ Этим Шевченко во многом отличался от Фоменко, теоретические занятия которого занимали два-три часа. Хачериди во время теорий постоянно засыпал, бывали такие случаи. Петраков до сих пор использует наработки Шевченко, но модифицирует их под себя. Он уже вводит свои кадры из молодежной команды, ставшей чемпионом мира, и прививает им свои принципы игры", – рассказал Васильков в интервью Fanday.

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