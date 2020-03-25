Василий Рац получил поздравления от УЕФА – пресс-служба союза вспомнила роскошный гол игрока на Евро-88

Бывший полузащитник Динамо и сборной СССР Василий Рац сегодня, 25 марта, празднует свой день рождения.

Сегодня бывшему хавбеку Динамо и сборной СССР исполнилось 59 лет. Пресс-служба УЕФА в твиттере поздравила Раца, вспомнив его классный гол в ворота сборной Нидерландов на чемпионате Европы 1988 года.

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Отметим, что сборная СССР победила Нидерланды 1:0 в 1-м туре группы B как раз благодаря голу Раца. Интересно, что нидерландцы сумели взять реванш в решающем матче турнира, обыграв СССР 2:0 в финале первенства.

К слову, Василий Рац провел за киевское Динамо успешный период своей карьеры с 1981 по 1990 годы с перерывом на не слишком удачную попытку в Эспаньоле.

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