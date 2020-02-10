Василий Рац: Не вижу смысла держать Кадара в Динамо – Миколенко может занять его место

Легендарный полузащитник Динамо Василий Рац, который в свое время поиграл в венгерском чемпионате за Ференцварош, поделился мыслями относительно защитника киевлян Тамаша Кадара.

"Молодые украинские футболисты выступают лучше, чем легионеры. Хотя они должны быть сильнее местных игроков. Не вижу смысла держать в Динамо Кадара.

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20-летний Виталий Миколенко может занять его место в любое время. Кадар никогда не демонстрировал серьезных результатов, он допускал ошибки практически в каждом матче", – сказал Рац в комментарии венгерскому изданию Blikk.hu.

Напомним, Кадар присоединился к Динамо в феврале 2017 года. С тех пор венгр сыграл за киевлян 104 матча, в которых забил 1 гол и отдал 5 ассистов. Киевляне пытались избавиться от 29-летнего венгра во время европейского транферного окна, однако не нашлось желающих приобрести футболиста. А недавно Кадара перевели в дубль Динамо после открытого конфликта с главным тренером команды Алексеем Михайличенко.

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