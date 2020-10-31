Защитник Леха занял 342 место в рейтинге FedEx Performance Zone, набрав 1160 очков – лучший показатель среди украинцев в Лиге Европы.

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Топ-3 наших соотечественников замыкают Дмитрий Чигринский с АЕК (455 место с 817 очками) и Владислав Кочергин из Зари (484 место и 749 баллов в активе). Лидерами турнира является Пако Алькасер, Сон Хын Мин и Михаэль Линдль, которые имеют 4828, 4579 и 4488 очков соответственно, сообщает официальный сайт УЕФА.

Отметим, что Fedex Performance Zone – это рейтинг, который отражает форму игроков на клубном уровне в Лиге Европы УЕФА и национальных первенствах. Специальный алгоритм обрабатывает официальную статистику футболистов и выдает значение, на базе которого строится рейтинг.

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