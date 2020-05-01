Василий Кравец стал отцом – украинский легионер написал трогательное сообщение жене

Хотя и позиция Василия Кравца на поле далека от атакующей, но свой самый важный гол он все же забил.

Защитник Луго Василий Кравец присоединился к списку футбольных пап. Красивая жена украинского легионера Ярина родила счастливым супругам дочь.

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"Хочу поблагодарить Бога, что в это не легкое для нашего мира время, от подарил нам с Яриной здоровую и красивую девочку!!! Это лучший день в моем жизни, теперь я буду делать лучшие дни своей дочке!!! Теперь я папа и я благожарен жене за это!!! Я тебя люблю, эта ночь была не легкой, но ты все вытерпела и подарила нам красивую и здоровую девочку Я тебя люблю", – написал Кравец под фото с новорожденным.

Напомним, Василий является воспитанником львовского футбола, после нескольких лет в Карпатах в 2017-м защитных перебрался в Луго. В нынешнем сезоне Сегунды Кравец провел 6 матчей, в которых отметился ассистом.

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