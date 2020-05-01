toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Василий Кравец стал отцом – украинский легионер написал трогательное сообщение жене

20:47 24 Читати українською
Василий Кравец стал отцом – украинский легионер написал трогательное сообщение жене
Василий Кравец с женой / Фото Instagram

Хотя и позиция Василия Кравца на поле далека от атакующей, но свой самый важный гол он все же забил.

Защитник Луго Василий Кравец присоединился к списку футбольных пап. Красивая жена украинского легионера Ярина родила счастливым супругам дочь.

Кравец призвал забыть о возобновлении текущего сезона и думать только о новом

"Хочу поблагодарить Бога, что в это не легкое для нашего мира время, от подарил нам с Яриной здоровую и красивую девочку!!! Это лучший день в моем жизни, теперь я буду делать лучшие дни своей дочке!!! Теперь я папа и я благожарен жене за это!!! Я тебя люблю, эта ночь была не легкой, но ты все вытерпела и подарила нам красивую и здоровую девочку Я тебя люблю", – написал Кравец под фото с новорожденным.

Напомним, Василий является воспитанником львовского футбола, после нескольких лет в Карпатах в 2017-м защитных перебрался в Луго. В нынешнем сезоне Сегунды Кравец провел 6 матчей, в которых отметился ассистом.

Зидан имеет три команды на случай эксцессов: роль Лунина, шанс для скандалистов и абсолютное безумие с японцем и Ко

Хочу подякувати Богу, що в цей не легкий для нашого світу час, від подарував нам з @iarenka_3 здорову та красиву дівчинку!!! Це найкращий день в мому житті, тепер я буду робити найкращі дні свої доці!!! Тепер я тато і я дякую @iarenka_3 за те!!! Кохана я тебе кохаю, ця ніч була не легкою, але ти все витерпіла і подарувала нам красиву і здорову дівчинку! @iarenka_3 я тебе люблю️

Допис, поширений Kｒａｖｅｔｓ ⓥ. (@vasyan3)

blog_ava
250 тысяч гривен зарплаты не хватит – за такие деньги только Интертото: известный футболист снова оконфузился
17:09
452
Теги
Испания Василий Кравец Василий Кравец Луго Луго Сегунда Украинцы за рубежом
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
10
мин
Унион Берлин
16:30
Падерборн
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук