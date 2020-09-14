Защитник Леха Василий Кравец рассказал о своих лучших футбольных качествах и поделился ожиданиями от выступлений за польский клуб.

"Какой я игрок? Тренеры, с которыми я работал, лучше знают. Думаю, на поле я трудяга. Много работаю как в защите, так и в атаке. Пусть это 20, 30 или 90 минута – всегда играю до конца.

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Здесь большой и красивый стадион. Удивительный. Познание очень похожа на мой родной Львов. У нее тоже богатая история и она уже покорила мое сердце. Здесь я рядом с родным домом. Думаю, себя и здесь скоро буду чувствовать как дома", – поделился Кравец в комментарии официальному сайту Леха.

Напомним, Василий отправился в годичную аренду в польский клуб, а права на игрока принадлежат испанскому Леганесу.

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