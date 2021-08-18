Василий Кравец: Попадание в резервный список сборной Украины добавляет желания работать

Защитник Луго Василий Кравец поделился эмоциями от попадания в резервный список футболистов, вызванных в сборную Украины.

"Я вообще приятно удивлен, что обо мне знают. А здесь я еще попал в резервный список главной команды страны. Такая новость добавила мне настроения и желания работать еще больше, чтобы в будущем попасть не в резервный список главной команды страны, а в основной (улыбается).

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Шансы сборной Украины выиграть группу Лиги наций? Главное, что они есть. Будем стараться победить в четырех оставшихся матчах, а потом посчитаем очки", – цитирует Василия Кравца Zbirna.com.