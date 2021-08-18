Василий Кравец: Попадание в резервный список сборной Украины добавляет желания работать

Франция — 16:02 69
-
Где Неймар, где: за что французы беспощадно критикуют нападающего ПСЖ, на которого Реал отложил космическую сумму
-
Месси "решил" судьбу победителя Лиги чемпионов уже на старте сезона – уникальная примета и новые рекордыЛига чемпионов — 13:15 392
-
Зинченко на пути к Бетису – стороны продвинулись в переговорах, появились новые детали трансфераИспания — 12:14 420
-
Динамо предложило за нападающего Сент-Этьена Берича 2,5 миллиона евроУкраина — 11:05 478
-
Райо Вальекано попросил Реал об аренде ЛунинаИспания — 10:25 452
Все новости