Украинец будет выступать за Лех 1 год на правах аренды, а поляки будут иметь приоритет при трансфере игрока, сообщает официальный сайт клуба.

Кравец: Даже если бы мне снова предложили перейти в Динамо – я бы снова отказался

К слову, Кравец приходит на смену другому украинцу – Владимиру Костевичу, который присоединится к киевскому Динамо зимой 2021 года. Права на Василия принадлежат испанскому Леганесу.

К слову, Кравец провел последний сезон в аренде в испанском Луго, в составе которого провел 16 поединков и записал в свой актив 2 ассиста.

Золоті "нульові": Динамо, яке декласувало Шахтар, кат збірної України, Шева – найкращий і ще 27 фото "старої школи"