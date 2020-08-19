Василий Кравец не сможет продолжить выступления за Луго – выкуп украинца слишком дорогой для клуба

Защитник Леганеса Василий Кравец вынужден искать другие варианты продолжения карьеры после завершения аренды в Луго.

Клуб Сегунды не может позволить себе полноценный выкуп 22-летнего украинца, сообщает Lavanguardia.

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Луго арендовал Кравца на вторую половину сезона 2019/20. Экс-игрок Карпат сразу стал основным (15 матчей, 2 ассиста) и помог команде сохранить прописку в Сегунде. Отмечается, что фанаты Луго обожают Василия, однако клубу придется искать другие варианты на позицию левого защитника.

Добавим, что действующий контракт Кравца с Леганесом рассчитан до лета 2023, а цена латераля по Transfermarkt составляет 1,6 млн евро.

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