toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
БАРСЕЛОНА ЛИОН - БАВАРИЯ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Василий Кравец не сможет продолжить выступления за Луго – выкуп украинца слишком дорогой для клуба

15:56 - Читати українською
Василий Кравец не сможет продолжить выступления за Луго – выкуп украинца слишком дорогой для клуба
Василий Кравец / Сайт Луго

Защитник Леганеса Василий Кравец вынужден искать другие варианты продолжения карьеры после завершения аренды в Луго.

Клуб Сегунды не может позволить себе полноценный выкуп 22-летнего украинца, сообщает Lavanguardia.

Кравец: Даже если бы мне снова предложили перейти в Динамо – я бы снова отказался

Луго арендовал Кравца на вторую половину сезона 2019/20. Экс-игрок Карпат сразу стал основным (15 матчей, 2 ассиста) и помог команде сохранить прописку в Сегунде. Отмечается, что фанаты Луго обожают Василия, однако клубу придется искать другие варианты на позицию левого защитника.

Добавим, что действующий контракт Кравца с Леганесом рассчитан до лета 2023, а цена латераля по Transfermarkt составляет 1,6 млн евро.

"Це мої діти, розумієте?": інтерв'ю Луческу про перевагу Шахтаря над Інтером, перспективи Пірло та виклики в Динамо

blog_ava
РБ Лейпциг – ПСЖ – 0:3 – видео голов и обзор матча
00:44
7770
Теги
Украинцы за рубежом Трансферы Василий Василий Кравец Испания Леганес Леганес Луго Луго
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Кравец в шаге от возвращения в Динамо
    Україна — 15:302856 Кравец в шаге от возвращения в Динамо
3
час
:
10
мин
Ференцварош
21:00
Юргорден
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?