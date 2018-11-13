Василий Кравец досрочно завершил тренировку сборной Украины из-за проблем со спиной

Защитник сборной Украины Василий Кравец досрочно покинул тренировку, потому что почувствовал боль в спине.

Василий Кравец почувствовал боль в спине и был вынужден досрочно завершить тренировку с национальной командой Украины, сообщает ua-football. Пока неизвестно, насколько серьезная травма, также неизвестен диагноз.

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Стоит отметить, что защитник Луго уже не впервые вызывается в национальную команду, но пока не дебютировал в футболке "желто-синих".

16 ноября Украина сыграет на выезде заключительный для себя матч Лиги наций против Словакии. Начало встречи в 21:45.

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