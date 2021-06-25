Защитник Леганеса Василий Кравец близок к переходу в хихонский Спортинг, сообщает Telegram-канал "Бомбардир".

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Переговоры с астурийцами находятся на финальной стадии – Спортинг хочет взять 23-летнего украинца в аренду с правом выкупа.

Напомним, прошлый сезон Кравец провел на правах аренды в польском Лехе. За познанский клуб наш соотечественник провел 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 результативной передачей. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

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