"По-моему, эту историю уже раз 5 заканчивали и начинали. Мне уже как-то неудобно, давно ее надо было забыть. Есть главный тренер со своими требованиями и взглядами.

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Я с ним говорил на эту тему. Сказал: "Васильевич, вы главный тренер, вы решайте. Решили так, это ваше видение. Вы будете отвечать. Если проиграем – получите по полной. Выиграем – будете на коне и закроете всем рты". Вот и все. Это главный ответ. А говорить, правильно это или неправильно. Решает главный тренер. Наше мнение второстепенно, дружим мы там или не дружим. Вызов есть, в список попал – все, дальше отвечает тренер. Думаю, так наиболее правильно", – заявил Пятов в комментарии Великому футболу.

Напомним, хавбек Аталанты Руслан Малиновский не попал даже в резервный список сборной Украины на октябрьские матчи отбора ЧМ.

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