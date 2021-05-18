"Насколько я знаю, Никола Василь подписал контракт с Санкт-Паули. Он едет в Германию и будет выступать в составе гамбургской команды.

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Ему якобы пообещали, что он будет там первым номером. Посмотрим, как будет. Но с Зарей этот футболист больше не будет работать", – отметил Цыганык в программе Цыганык Live.

К слову, Василь провел 21 поединок в составе луганчан в текущем сезоне во всех соревнованиях, пропустив в них 16 мячей и удержав в 10 из них ворота на замке.

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