Никола Василь быстро нашел новый клуб. Недавно голкипер объявил об уходе из Зари.

25-летний босниец официально стал игроком Санкт-Паули, информирует официальный сайт клуба. Детали контракта не уточняются.

Василь объявил об уходе из Зари

Известно лишь, что Василь присоединился к "пиратам" на правах свободного агента. Его контракт с Зарей был рассчитан до 30 июня. Никола присоединился к "мужикам" летом 2019-го, а в текущем сезоне провел в воротах Зари 21 поединок, 10 из которых отстоял на ноль. В остальных кипер пропустил 16 мячей.

Заметим, Санкт-Паули выступает во второй Бундеслиге. Команда в завершившемся сезоне финишировала десятой.

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