Вслед за Абу Ханной луганский клуб покинул уже второй легионер – Никола Василь.

25-летний босниец оставляет Зарю. Об этом легионер объявил в своем Instagram, написав письмо благодарности клубу и болельщикам.

Абу Ханна покинул Зарю

Василь присоединился к "мужикам" летом 2019-го, его контракт с луганчанами завершался 30 июня. Очевидно, стороны решили его не продлевать. В текущем сезоне Никола провел в воротах Зари 21 поединок, 10 из которых отстоял на ноль. В остальных кипер пропустил 16 мячей.

Отметим, ранее сообщалось, что Никола Василь подписал контракт с немецким Санкт-Паули, который финишировал на 10-й строчке второй Бундеслиги.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21