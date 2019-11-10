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Ващук жестко раскритиковал Кендзеру за уровень игры

06:30 109 Читати українською
Ващук жестко раскритиковал Кендзеру за уровень игры
Владислав Ващук / XSport

Бывший защитник Динамо Владислав Ващук оценил уровень игры защитника "бело-синих" Томаша Кендзеры.

 

"Вообще не понимаю, как Кендзера появился в Динамо. Он в корне не соответствует клубу. Не то что чуть-чуть. Поляк в корне не соответствует уровню.

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Многие игроки не отвечают. За счет этого упал уровень Динамо", – рассказал Ващук в интервью XSport.

Добавим, что Кендзера провел 16 матчей в составе Динамо в сезоне 2019/20, не отметившись результативными действиями. Напомним, что киевляне сыграют с Шахтером сегодня, 10 ноября. Начало игры в 17:00.

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