Ващук жестко раскритиковал Кендзеру за уровень игры

Бывший защитник Динамо Владислав Ващук оценил уровень игры защитника "бело-синих" Томаша Кендзеры.

"Вообще не понимаю, как Кендзера появился в Динамо. Он в корне не соответствует клубу. Не то что чуть-чуть. Поляк в корне не соответствует уровню.

Леоненко уничтожил Цыганкова после игры в Лиге Европы

Многие игроки не отвечают. За счет этого упал уровень Динамо", – рассказал Ващук в интервью XSport.

Добавим, что Кендзера провел 16 матчей в составе Динамо в сезоне 2019/20, не отметившись результативными действиями. Напомним, что киевляне сыграют с Шахтером сегодня, 10 ноября. Начало игры в 17:00.

"Якби Циганков реалізував пенальті…": чому нічия Динамо не влаштовує, а Олександрія – у центрі уваги скаутів з Європи