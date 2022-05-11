"Когда-то у нас был сбор 21 день в Израиле. Через две недели мы с Леоненко подрались. Был такой момент, что он попытался меня обыграть, как обычно, но у него не получилось. Он слился из-за этого, и пнул в меня фишку.

"Освободители" оккупировали дом Ващука – экс-защитник сборной Украины обещает рашистам бесславный конец

Я, конечно, сразу пошел на него. Между нами был Николай Павлов, и так получилось, что он пострадал в этой ситуации. У него был синяк под глазом. Мы потолкались, чья-то рука отпрянула, и получилось так, что у Павлова появился синяк", – рассказал Ващук в комментарии ВЗБІРНА.

Добавим, что Николай Павлов возглавлял киевское Динамо с 10 апреля по 30 июня 1995 года, а свои величайшие достижения он оформил в Ворскле и Мариуполе.

Россия напала на Украину: Мудрик не рвется в топ-чемпионаты, первый матч сборной во время войны (LIVE)