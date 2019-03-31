Ващук: В борьбе за чемпионство многое покажут три ближайших тура

Бывший игрок Динамо Владислав Ващук поделился ожиданиями от борьбы в верхней "шестерке" УПЛ.

"В борьбе за чемпионство много покажут три ближайших тура, когда Шахтер сыграет с Александрией, Зарей и Динамо, на которое в свою очередь ждут еще Заря и Мариуполь. Но уже сейчас можно сказать, что семь очков киевлянам отыграть будет очень сложно.

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То же касается и Зари, если ее считать главным соперником Александрии в борьбе за бронзовые медали. Луганчанам трудно будет ликвидировать девятиочковое отставание.

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Но вообще-то, сейчас сложно что-то анализировать, нужно немного подождать", – передает слова Владислава Ващука "Команда №1".