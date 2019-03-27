Ващук: Шахтер может стать тем раздражителем, который позволит Цыганкову раскрыться

Бывший игрок Динамо Владислав Ващук поделился ожиданиями накануне матча 1/4 финала Кубка Украины, в котором киевляне на выезде сыграют против Шахтера.

"Любой матч, в котором встречаются Шахтер и Динамо, можно назвать финальным. Эта встреча, как правило, подводит итог подготовки команд, показывает, кто лучше организован, кто провел более удачную трансферную кампанию.

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Независимо от того, какие места команды занимают в турнирной таблице чемпионата или на какой стадии Кубка встречаются, матч Шахтер – Динамо – это финал. Этот четвертьфинал Кубка достоен финала. Неважно, где играют команды, сколько у кого трофеев – без разницы. Футболисты настраиваются на такие игры, как на последний бой.

Читая прессу, складывается мнение, что Хацкевича после каждого поединка отправляют в отставку. Какая сейчас атмосфера царит именно в президентской ложе Динамо я не знаю, поэтому сложно сказать. Я не думаю, что стоит акцентировать внимание перед поединком именно на персоне главного тренера.

Для Цыганкова – это раздражитель, потому что забивает во многих матчах чемпионата Украины, но на высоком уровне он не может себя проявить. Возможно, Шахтер будет раздражителем, тем, который позволит Виктору раскрыться. Ему нужно почувствовать уверенность в серьезных и тяжелых играх с грандами.

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Что касается Мораеса, то все мы знаем, что это игрок высокого уровня. Другое дело, что он играл в Динамо, а сейчас выступает в составе Шахтера, и важно то, смог ли он преодолеть эти психологические моменты. Это и покажет очный поединок", – цитирует Ващука Terrikon.com.

Напомним, что матч 1/4 финала Кубка Украины Шахтер – Динамо состоится 7 апреля в 17:00.