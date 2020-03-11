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Ващук: С Динамо связаны только скандалы

19:25 5 Читати українською
Ващук: С Динамо связаны только скандалы
Владислав Ващук / Фото из открытых источников

Бывшая звезда киевского клуба Владислав Ващук поделился мыслями относительно текущей ситуации в Динамо.

"Сейчас Динамо не показывает тот футбол, который должно показывать. Так происходит уже лет 20. Не верю, что результаты вернутся. Верить – значит, что должны быть какие-то предпосылки к этому, что что-то должно измениться. А в последние лет 5-10 с именем Динамо связанные только скандалы.

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В Европе такого нет. Футболистов, которые себя скандально ведут, никто не хочет покупать. Их никто не любит, они разрушают имидж клуба. В Динамо сложилась как раз такая ситуация. Ребята не виноваты, но так происходит.

Как сказал Мирон Маркевич: "Из нынешнего Динамо несколько игроков могли бы сидеть на замене в составе Лобановского, но не подходить под команду, которая громила всех в Лиге чемпионов", – сказал Ващук в интервью Youtube-каналу Sport Arena.

Напомним, Ващук выступал за Динамо с 1992 по 2003 год, а также с 2005-го по 2008-й. В составе "бело-синих" он 9 раз становился чемпионом Украины.

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