– Поделитесь общими впечатления от матча. Что происходит сейчас со сборной?

– Такое ощущение, что нет единого коллектива. Не знаю, что у них происходит. Я не знаю, общаются ли они между собой. Нет командной энергии, поэтому так и получилось.

– В сети после матча с Азербайджаном огромное количество людей требует отставки Реброва. Какое ваше отношение?

– Смотрите, в сети могут писать все, что угодно. Такая жизнь тренера. Раньше только в газетах писали, а сейчас каждый может зайти и что-то написать.

Я считаю, что сейчас команде нужно найти командный импульс. Если это удастся – мы сможем дальше показывать хорошую игру. Вообще сейчас очень сильно насели на сборную, что мы должны занять первое место. Нам сейчас надо объединить коллектив.

– А как Вы считаете, этот импульс сборной должен дать тренер или лидеры команды среди игроков также должны приобщиться?

– Когда я играл, это был только тренер. Не президент, а тренер и тренерский штаб. Хотя у нас президент УАФ – Андрей Шевченко.

А среди игроков – кто у нас сейчас лидер? Я не знаю. Можно посмотреть согласно статистическим данным, но кто лидер на поле? Не знаю. Надо знать, или они вообще общаются между собой.

Нам нужно найти этот футбольный импульс. Как он выглядит, как его найти – тяжело. Это может быть один человек, может и 3 человека быть. Я не говорю за лидеров – лидер появляется в то время, когда он готов. На футбольном поле нужно иметь 2-3 лидера, чтобы выиграть игру, – заявил Владислав Ващук в комментарии Tribuna.

Напомним, что сборная Украины уже почти 20 лет не участвовала на чемпионатах мира. Впервые и пока последний раз это было в 2006 году, когда подопечные Олега Блохина в 1/4 финала уступили Италии, которая тогда и выиграла Мундиаль.

