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Ващук: Раньше мы с Гусевым дружили, а сейчас он превратился в то, кем является на сегодняшний момент

00:07 80 Читати українською
Ващук: Раньше мы с Гусевым дружили, а сейчас он превратился в то, кем является на сегодняшний момент
Владислав Ващук / фото из открытых источников

Бывший защитник Динамо и сборной Украины Владислав Ващук рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим одноклубником Олегом Гусевым.

"Раньше мы дружили, а сейчас он превратился в то, кем он является на сегодняшний момент. У меня не было никаких ссор с ним. Это он выбрал и идет своим путем. Я как-то сказал, что, скорее всего, ему дадут должность тренера, вот так получилось за короткое время.

Гусев обратился к депутату "Слуги народа" из-за долга Ващука

Почему он раньше не говорил о долге? Этот вопрос нужно ему задавать. Я не знаю, что он хочет. Мне он уже не интересен давно. С момента, как это пошло. Я приезжал с ним встретиться, и он не вышел на встречу.

Как-то странно получилось: стоило мне пойти на выборы главы Федерации футбола Киева, и здесь Олег вспомнил о долге, о деньгах", – цитирует Ващука Sportarena.

Напомним, недавно Гусев обратился к народному депутату Александру Дубинскому. Бывший игрок Динамо хочет вернуть 50 тысяч долларов, которые, по его словам, ему должен Ващук.

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Динамо Киев Динамо Киев Олег Гусев Олег Гусев Владислав Ващук Владислав Ващук
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