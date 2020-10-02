"У Динамо и Шахтера очень интересные группы – две лучшие команды Испании и Италии приедут в Украину.

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Ранее Сергей Ребров играл с Динамо против Мирчи Луческу. Теперь он будет играть против Динамо Луческу. Так все перевернулось. Можно сказать, что интрига противостояния Реброва и Луческу превосходит матчи с Барселоной и Ювентусом.

У Динамо интереснее группа, чем у Шахтера. Есть за что бороться и доказывать, показывать результативную игру. Ребята будут расти, переосмысливать видение того, что они делают на футбольном поле. Интересно увидеть, насколько они готовы к матчам с командами такого уровня. Если покажут хорошую игру, то обязательно вырастут в цене", – цитирует Владислава Ващука 1927.kyiv.ua.

Напомним, Динамо попало в настоящий "квартет смерти" – в группе G "бело-синие" сыграют с Ювентусом, Барселоной и Ференцварошем. Шахтер оказался в группе В, где встретится с не менее именитыми соперниками – Реалом, Интером и Боруссией М.

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