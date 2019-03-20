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Ващук: Посмотрим уровень сборной Украины на фоне Португалии

20 марта 23:15 22 Читати українською
Ващук: Посмотрим уровень сборной Украины на фоне Португалии
Владислав Ващук / соцсети

Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук поделился ожиданиями от матча 1 тура отбора Евро-2020 Португалия – Украина.

"Я неоднократно видел матчи, когда против Роналду персонально играли 2-3 игрока и не позволяли пройти дальше. Что касается игры в штрафной и вратарской площадках – это уже более сложная задача.

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Ближе к воротам Криштиану чувствует себя комфортно. Защитники в таких случаях не имеют права на ошибку. Он классный мастер в плане завершения атак, умеет высоко выпрыгивать. Однако еще многое будет зависеть от действий его партнеров. Посмотрим на фоне такого соперника уровень сборной и отдельных игроков.

Все думают о ничьей. Впрочем, было бы хорошо вернуться домой с победой. Это бы добавило уверенности в себе футболистам. Посмотрим, не хочу загадывать наперед", – цитирует Ващука Рейтинг букмекеров.

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Теги
Украина Украина Португалия Португалия Евро-2020 Владислав Ващук Владислав Ващук
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