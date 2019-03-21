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Ващук: После украинского паспорта Мораес должен получить военный билет

19:14 35 Читати українською
Ващук: После украинского паспорта Мораес должен получить военный билет
Жуниор Мораес с паспортом / ФФУ

Экс-игрок Динамо и сборной Украины Владислав Ващук прокомментировал натурализации нападающего Жуниора Мораеса.

"Он получил украинское гражданство, уверяет, что выучил гимн. Самое главное, чтобы он хотел жить здесь, чтобы дело не закончилось футболом и паспортом. Мораесу нужно включиться в жизнь Украины.

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После украинского паспорта Жуниор должен получить военный билет, если я правильно понимаю. Нужно думать не только о футболе, а посвятить себя новому дому.

С другой стороны, это сильный футболист, который точно не помешает сборной на острие атаки", – передает слова Ващука Рейтинг Букмекеров.

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Теги
Сборная Украины Владислав Ващук Владислав Ващук Жуниор Мораес Жуниор Мораес
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