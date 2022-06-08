Легендарный защитник Динамо Владислав Ващук потерял все свои награды и кубки – их российские оккупанты похитили из его дома в Гостомеле.

"Я поддерживал связь с соседями. Спрашивал про дом, с каждым днем ​​все более разбитый и грязный, но о кубках и медалях не спрашивал. Не хотел об этом думать, слишком больно.

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Украдены все памятные дни, все. Они ведут себя как орки. Ничего не осталось. Украдены медали девяти чемпионств с киевским Динамо, шесть медалей за победу в Кубке Украины, Суперкубке страны. Коллекция футболок с чемпионами тех сезонов, газетные статьи о моем единственном голе в сборной...

Память о моей карьере расхищена, возможно, перепродана. Мне тяжело уснуть из-за этого", – цитирует Ващука La Repubblica.

Напомним, Владислав вместе с семьей долгое время скрывался в подвале дома в Гостомеле и лишь 10 марта смог эвакуироваться по гуманитарному коридору.

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